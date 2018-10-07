Россия предложила Турции объединить усилия в ПАСЕ
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Главы парламентов двух стран выразили возмущение попирательством в ассамблее прав нацделегаций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Обсуждение прошло в рамках двусторонних переговоров в Анталье в преддверии третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии.
Володин в ходе встречи выразил убеждённость, что в ПАСЕ не должны попираться права нацделегаций, поскольку входящие в Совет Европы страны "равноправны и равны". При этом в Парламентской ассамблее, в которую входит 47 стран, заметил спикер Госдумы, "оказалось допустимым решение, которое лишает права голоса национальную делегацию".
Его мнение разделил и Йылдырым, который назвал ПАСЕ "гнездом радикалов", где правильные предложения не получают отклика. По мнению турецкого парламентария, в Парламентской ассамблее "оторвались от мировых и региональных реалий".
— Надо объединить усилия с тем, чтобы парламентские структуры, где мы участвуем, могли занимать общую позицию в отстаивании демократических принципов, прав национальных делегаций, — предложил Володин в ответ на слова Йылдырыма.
Председатель Госдумы напомнил, что 9 октября Парламентская ассамблея рассмотрит изменения в регламент. Однако, по мнению Володина, ликвидации ортодоксальных подходов и норм, которые используются в ПАСЕ в вопросе деятельности нацделегаций ожидать не приходится.