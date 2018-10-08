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Опубликовано 8 октября 2018, 05:01

В операционной системе Apple найдена опасная уязвимость

Фото: &copy; flickr.com/atmtx

Фото: © flickr.com/atmtx

Американский эксперт по созданию приложений обнаружил в защите macOS серьёзную "дыру", которая позволит хакерам без проблем взломать компьютеры.

В операционной системе Apple найдена опасная уязвимость. Она связана с особенностями проверки файлов в macOS. Эксперт по разработке приложений Томас Рид заявил, что новая угроза заключается в особенностях проверки файлов в соответствующей операционной системе.

Эксперт узнал, что установленные приложения, в отличие от только что загруженных пользователем, не проверяются системой безопасности. После установки программа помещается в список достоверных. При этом повторные проверки инициируются крайне редко. В связи с этим злоумышленнику достаточно внедрить вредоносный код в уже функционирующие приложения.

Рид считает, что теперь хакеры могут с лёгкостью захватить официальное приложение, которое уже установлено в системе, не вызывая никакой проверки подписи кода. По его словам, большинство разработчиков вовсе не знают об этом, поэтому не проводят проверку самостоятельно.

По мнению Томаса, с помощью этой "дыры" в защите операционной системы вполне возможно скомпрометировать большинство существующих на данный момент приложений.

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Сергей Сурепин
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