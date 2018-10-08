"Я не согласна с финалом". Софи Тёрнер рассказала о концовке "Игры престолов"

По словам актрисы, она до сих пор не согласна с тем, как завершился сериал. Тёрнер призналась, что это произошло очень трагично и несправедливо. Однако Софи рада, что она стала частью этой вселенной, которая заняла большую часть её жизни. Актриса добавила, что она всё ещё очень расстроена финалом.