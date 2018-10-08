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Опубликовано 8 октября 2018, 10:53

"Я не согласна с финалом". Софи Тёрнер рассказала о концовке "Игры престолов"

Фото &copy; Willy Sanjuan/Invision/AP

Фото © Willy Sanjuan/Invision/AP

Популярная актриса в новом интервью призналась, что изменила бы сценарий заключительного сезона шоу.

Звезда "Игры престолов" Софи Тёрнер рассказала британским СМИ про концовку сериала. Также она озвучила свои впечатления от съёмочного процесса.

По словам актрисы, она до сих пор не согласна с тем, как завершился сериал. Тёрнер призналась, что это произошло очень трагично и несправедливо. Однако Софи рада, что она стала частью этой вселенной, которая заняла большую часть её жизни. Актриса добавила, что она всё ещё очень расстроена финалом.

Напомним, ранее создатели сериала объяснили, почему финал задержится. По их словам, последнего сезона придётся подождать, потому что это самый крупный проект из всего, что они когда-либо делали. Также стало известно, что Джейме Ланнистер доживёт до финала "Игры престолов".

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Сергей Сурепин
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