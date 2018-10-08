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Регион
Опубликовано 8 октября 2018, 07:26

Рэпер Дрейк испугался Хабиба Нурмагомедова и стал героем мемов

Фото &copy;&nbsp;Arthur Mola/Invision/AP

Фото © Arthur Mola/Invision/AP

Музыканта в числе зрителей сфотографировали, когда российский боец перелезал через октагон, чтобы ввязаться в драку с членом команды Конора Макгрегора.

Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать UFC 229, на котором российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора. Сейчас темой разговора стали мемы, главный герой которых — канадский рэпер Дрейк.

Дрейк активно болел за Макгрегора. Рэпер даже накинул себе на плечи ирландский флаг. Когда Хабиб Нурмагомедов эпично перелезал через октагон, у Дрейка было очень удивлённое лицо. В тот момент Хабиб полез драться с представителем команды Макгрегора.

Дрейк увидел, что Хабиб перелезает через октагон.

Пользователи социальных сетей решили: Дрейк явно испугался перелезающего через октагон Хабиба Нурмагомедова. Многие начали потешаться над музыкантом.

Когда Дрейк увидел, как Хабиб спрыгивает с ограждения октагона в толпу.

Когда Дрейк увидел, что Хабиб выпрыгнул из ринга.

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Сергей Сурепин
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