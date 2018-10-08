Рэпер Дрейк испугался Хабиба Нурмагомедова и стал героем мемов
Фото © Arthur Mola/Invision/AP
Музыканта в числе зрителей сфотографировали, когда российский боец перелезал через октагон, чтобы ввязаться в драку с членом команды Конора Макгрегора.
Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать UFC 229, на котором российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора. Сейчас темой разговора стали мемы, главный герой которых — канадский рэпер Дрейк.
Дрейк активно болел за Макгрегора. Рэпер даже накинул себе на плечи ирландский флаг. Когда Хабиб Нурмагомедов эпично перелезал через октагон, у Дрейка было очень удивлённое лицо. В тот момент Хабиб полез драться с представителем команды Макгрегора.
Drake when he saw Khabib climbin out of the octagon. #UFC229 pic.twitter.com/GQRVK6LU2Z— Emil (@limeaer) October 7, 2018
Дрейк увидел, что Хабиб перелезает через октагон.
Пользователи социальных сетей решили: Дрейк явно испугался перелезающего через октагон Хабиба Нурмагомедова. Многие начали потешаться над музыкантом.
Drake after seeing khabib jumping out of the octagon into the crowd pic.twitter.com/zjmtrK8zlK— Prado (@EdPrad0) October 7, 2018
Когда Дрейк увидел, как Хабиб спрыгивает с ограждения октагона в толпу.
Drake seeing khabib jumping over the cage like: pic.twitter.com/TS8Qk8hvCU— megdad (@megdad_o3) October 7, 2018
Power of the faith #khabib #kabibvsmcgregor #Drake #ufc299 pic.twitter.com/ONkImlvivw— Zeynep Öz4lkan (@zeynepozalkan) October 8, 2018
Когда Дрейк увидел, что Хабиб выпрыгнул из ринга.