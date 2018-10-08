Рэпер Дрейк испугался Хабиба Нурмагомедова и стал героем мемов

Музыканта в числе зрителей сфотографировали, когда российский боец перелезал через октагон, чтобы ввязаться в драку с членом команды Конора Макгрегора.

Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать UFC 229, на котором российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора. Сейчас темой разговора стали мемы, главный герой которых — канадский рэпер Дрейк.

Дрейк активно болел за Макгрегора. Рэпер даже накинул себе на плечи ирландский флаг. Когда Хабиб Нурмагомедов эпично перелезал через октагон, у Дрейка было очень удивлённое лицо. В тот момент Хабиб полез драться с представителем команды Макгрегора.

Drake when he saw Khabib climbin out of the octagon. #UFC229 pic.twitter.com/GQRVK6LU2Z — Emil (@limeaer) October 7, 2018

Дрейк увидел, что Хабиб перелезает через октагон.

Пользователи социальных сетей решили: Дрейк явно испугался перелезающего через октагон Хабиба Нурмагомедова. Многие начали потешаться над музыкантом.

Drake after seeing khabib jumping out of the octagon into the crowd pic.twitter.com/zjmtrK8zlK — Prado (@EdPrad0) October 7, 2018

Когда Дрейк увидел, как Хабиб спрыгивает с ограждения октагона в толпу.

Drake seeing khabib jumping over the cage like: pic.twitter.com/TS8Qk8hvCU — megdad (@megdad_o3) October 7, 2018