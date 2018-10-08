Названы лауреаты Нобелевской премии — 2018 по экономике

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря.

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике — 2018. Ими стали американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2018 г.

77-летнему Нордхаусу присудили премию за интеграцию изменений климата в долгосрочный макроэкономический анализ, а 62-летнему Ромеру — за интеграцию технологических инноваций.

Нордхаус является выпускником Йельского университета, с 1967 года преподавал в этом учебном заведении. Почётный член Американской экономической ассоциации. Ромер с 2016 по 2018 годы занимал пост шеф-экономиста Всемирного банка. Является профессором экономики школы бизнеса Нью-Йоркского университета.