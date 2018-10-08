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Регион
Опубликовано 8 октября 2018, 12:57

Названы лауреаты Нобелевской премии — 2018 по экономике

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря.

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике — 2018. Ими стали американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер.

77-летнему Нордхаусу присудили премию за интеграцию изменений климата в долгосрочный макроэкономический анализ, а 62-летнему Ромеру — за интеграцию технологических инноваций.

Нордхаус является выпускником Йельского университета, с 1967 года преподавал в этом учебном заведении. Почётный член Американской экономической ассоциации. Ромер с 2016 по 2018 годы занимал пост шеф-экономиста Всемирного банка. Является профессором экономики школы бизнеса Нью-Йоркского университета.

Как ранее писал Лайф, торжественная церемония награждения пройдёт в Стокгольме 10 декабря.

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Майя Селезнёва
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