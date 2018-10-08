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Регион
Опубликовано 8 октября 2018, 11:03

"Веном" стал лидером американского проката

Кадр фильма "Веном"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Веном"/ © Кинопоиск

Фильм показал рекордный для октября старт, отбил свой бюджет, а съёмки сиквела — уже решённое дело.

4 октября в прокат вышел фильм "Веном" с Томом Харди. Он превзошёл ожидания аналитиков и стартовал в США с рекордным показателем — 80 миллионов долларов за выходные. Предыдущий рекорд (55,7 миллиона) был у фильма "Гравитация".

По миру фильм также прошёл выше ожиданий. Суммарная мировая касса составила 205,2 миллиона долларов. Аналитики ожидали порядка 170 миллионов долларов.

Напомним, что в производстве фильм стоил порядка 100 миллионов. Лента уже окупила себя без учёта расходов на маркетинг. Также фильм возглавил и российский кинопрокат.

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Сергей Сурепин
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