"Веном" стал лидером американского проката

Фильм показал рекордный для октября старт, отбил свой бюджет, а съёмки сиквела — уже решённое дело.

4 октября в прокат вышел фильм "Веном" с Томом Харди. Он превзошёл ожидания аналитиков и стартовал в США с рекордным показателем — 80 миллионов долларов за выходные. Предыдущий рекорд (55,7 миллиона) был у фильма "Гравитация".

По миру фильм также прошёл выше ожиданий. Суммарная мировая касса составила 205,2 миллиона долларов. Аналитики ожидали порядка 170 миллионов долларов.