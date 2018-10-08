"Веном" стал лидером американского проката
Кадр фильма "Веном"/ © Кинопоиск
Фильм показал рекордный для октября старт, отбил свой бюджет, а съёмки сиквела — уже решённое дело.
4 октября в прокат вышел фильм "Веном" с Томом Харди. Он превзошёл ожидания аналитиков и стартовал в США с рекордным показателем — 80 миллионов долларов за выходные. Предыдущий рекорд (55,7 миллиона) был у фильма "Гравитация".
По миру фильм также прошёл выше ожиданий. Суммарная мировая касса составила 205,2 миллиона долларов. Аналитики ожидали порядка 170 миллионов долларов.
Напомним, что в производстве фильм стоил порядка 100 миллионов. Лента уже окупила себя без учёта расходов на маркетинг. Также фильм возглавил и российский кинопрокат.