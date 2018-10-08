Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что президента РФ Владимира Путина пригласили на международную конференцию по Ливии в Палермо. Она пройдёт 12–13 ноября.

— Мы пригласили для участия в этой конференции российского президента, — сказал Миланези на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.