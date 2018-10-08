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Регион
Опубликовано 8 октября 2018, 14:44

Путина пригласили на международную конференцию по Ливии в Палермо

Владимир Путин. Фото: &copy; РИА "Новости"/Алексей Никольский

Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости"/Алексей Никольский

Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что президента РФ Владимира Путина пригласили на международную конференцию по Ливии в Палермо. Она пройдёт 12–13 ноября.

— Мы пригласили для участия в этой конференции российского президента, — сказал Миланези на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ ответил, что Москва позже определится насчёт участия в конференции.

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Янковская Ольга
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