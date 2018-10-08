Печатный журнал "Игромания" закроется в конце 2018 года
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Декабрьский номер "Игромании" станет последним. Издание продолжит функционировать в онлайне.
Журнал "Игромания" закрывает свою печатную версию. Об этом сообщил DTF со ссылкой на слова сотрудника журнала Никиты Власова на выставке "Игромир-2018". Его слова подтвердил и редактор издания Дмитрий Шепелев.
Планы по закрытию именно принта действительно есть. Все подробности позже, следите за анонсами на сайте. Это не спонтанное решение, всё идёт по плану
Дмитрий Шепелев
Декабрьский номер "Игромании" станет последним. Издание по-прежнему будет развивать свои онлайн-платформы — сайт, ютуб-канал и Twitch.
Напомним, "Игромания" — крупнейший видеоигровой журнал в России и СНГ, выпускаемый ежемесячно с 1997 года издательским домом "Игромедиа" (ранее — "Техномир"). Последний вышедший номер — октябрьский, 253-й по счёту.