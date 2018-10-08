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Опубликовано 8 октября 2018, 12:41

Кукла Барби выйдет в образе Доктора Кто

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Компания Mattel выпустит новую игрушку, которой станет героиня из нового сезона популярного шоу "Доктор Кто".

Новая кукла Барби посвящена тринадцатому Доктору. Игрушка будет представлена в образе главной героини научно-фантастического сериала "Доктор Кто".

13-го Доктора Кто сыграла Джоди Уиттакер. Персонаж впервые достался женщине. Первый эпизод с женским Доктором вышел 25 декабря 2017 года. Тогда фанаты увидели специальную серию на канале BBC. Ранее героя играл шотландский актёр Питер Капальди, он продержался на этой роли 4 года.

Игрушку выпустили 8 октября. Она приурочена к релизу нового сезона популярного сериала.

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Сергей Сурепин
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