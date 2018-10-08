Кукла Барби выйдет в образе Доктора Кто

13-го Доктора Кто сыграла Джоди Уиттакер. Персонаж впервые достался женщине. Первый эпизод с женским Доктором вышел 25 декабря 2017 года. Тогда фанаты увидели специальную серию на канале BBC. Ранее героя играл шотландский актёр Питер Капальди, он продержался на этой роли 4 года.