Кукла Барби выйдет в образе Доктора Кто
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Компания Mattel выпустит новую игрушку, которой станет героиня из нового сезона популярного шоу "Доктор Кто".
Новая кукла Барби посвящена тринадцатому Доктору. Игрушка будет представлена в образе главной героини научно-фантастического сериала "Доктор Кто".
13-го Доктора Кто сыграла Джоди Уиттакер. Персонаж впервые достался женщине. Первый эпизод с женским Доктором вышел 25 декабря 2017 года. Тогда фанаты увидели специальную серию на канале BBC. Ранее героя играл шотландский актёр Питер Капальди, он продержался на этой роли 4 года.
Игрушку выпустили 8 октября. Она приурочена к релизу нового сезона популярного сериала.