Человек-паук прилетел на пересъёмки новых "Мстителей"

Актёр принимает участие в этом проекте одновременно со съёмками в продолжении основного фильма.

Том Холланд прилетел в Атланту. Здесь актёр, сыгравший Человека-паука в одноимённом фильме, участвует в пересъёмках новых "Мстителей". Об этом сообщает издание Screen Rant.

По словам очевидцев, Холланд отправился в Атланту после того, как закончились съёмки в Венеции. По всей видимости, после этого он вернётся на съёмочную площадку "Вдали от дома" в Нью-Йорк.