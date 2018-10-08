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Опубликовано 8 октября 2018, 12:25

Человек-паук прилетел на пересъёмки новых "Мстителей"

Фото: &copy;&nbsp;Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото: © Vianney Le Caer/Invision/AP

Актёр принимает участие в этом проекте одновременно со съёмками в продолжении основного фильма.

Том Холланд прилетел в Атланту. Здесь актёр, сыгравший Человека-паука в одноимённом фильме, участвует в пересъёмках новых "Мстителей". Об этом сообщает издание Screen Rant.

По словам очевидцев, Холланд отправился в Атланту после того, как закончились съёмки в Венеции. По всей видимости, после этого он вернётся на съёмочную площадку "Вдали от дома" в Нью-Йорк.

Это уже четвёртая лента серии. Ранее в Сети появилась информация о том, что фильм получит подзаголовок "Аннигиляция".

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Сергей Сурепин
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