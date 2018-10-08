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Опубликовано 8 октября 2018, 13:24

Казанский волейбольный клуб "Зенит" снял пародию на клип Канье Уэста

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/VC 'Zenit-Kazan'

Скриншот видео: youtube.com/VC 'Zenit-Kazan'

В клипе снялись Андрей Сурмачевский, Валентин Кротков, а также болельщик команды Шогаеп Бадриев.

Казанский волейбольный клуб "Зенит" показал игровую форму на новый сезон. Для этого представители команды использовали пародию на клип американских рэперов Канье Уэста и Lil Pump.

В видео снялись футболисты Андрей Сурмачевский и Валентин Кротков. Также им составил компанию болельщик команды Шогаеп Бадриев.

Напомним, 14 октября "Зенит" откроет новый сезон домашним матчем чемпионата России с нижневартовским "Самотлором".

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Сергей Сурепин
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