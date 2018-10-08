Казанский волейбольный клуб "Зенит" снял пародию на клип Канье Уэста

В клипе снялись Андрей Сурмачевский, Валентин Кротков, а также болельщик команды Шогаеп Бадриев.

Казанский волейбольный клуб "Зенит" показал игровую форму на новый сезон. Для этого представители команды использовали пародию на клип американских рэперов Канье Уэста и Lil Pump.

В видео снялись футболисты Андрей Сурмачевский и Валентин Кротков. Также им составил компанию болельщик команды Шогаеп Бадриев.