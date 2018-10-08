"Вброс лоббистов". Яровая жёстко ответила на слухи об угрозе дефицита продуктов

По мнению депутата, это лишь уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей, против которой направлен её законопроект.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала публикации СМИ о том, что запрет возврата поставщикам нереализованных товаров может обернуться продовольственным дефицитом.

— Запугивание дефицитом продуктов — не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Вице-спикер предлагает провести слушания в парламенте, в рамках которых отечественные производители и торговые сети смогут поднять вопрос о добросовестности отношений между ними. По мнению Яровой, в основе продовольственной безопасности и честной конкуренции находятся налаженные отношения между производителем и покупателем.

— Обман про дефицит — это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей, — резюмировала зампред Госдумы.