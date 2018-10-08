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Регион
Опубликовано 8 октября 2018, 15:59

"Вброс лоббистов". Яровая жёстко ответила на слухи об угрозе дефицита продуктов

Фото: &copy; РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

По мнению депутата, это лишь уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей, против которой направлен её законопроект.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала публикации СМИ о том, что запрет возврата поставщикам нереализованных товаров может обернуться продовольственным дефицитом.

— Запугивание дефицитом продуктов — не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян, — приводит слова Яровой её пресс-служба.

Вице-спикер предлагает провести слушания в парламенте, в рамках которых отечественные производители и торговые сети смогут поднять вопрос о добросовестности отношений между ними. По мнению Яровой, в основе продовольственной безопасности и честной конкуренции находятся налаженные отношения между производителем и покупателем.

— Обман про дефицит — это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей, — резюмировала зампред Госдумы.

Ранее "Известия" сообщили, что запрет для торговых сетей на возврат товаров поставщикам, предложенный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, якобы может обернуться дефицитом продуктов в выходные. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) изданию пояснили, что ритейлерам придётся сокращать объёмы заказанной продукции, и к воскресенью некоторые полки опустеют. Однако в экспертном сообществе эту версию уже отвергли: рыночные механизмы всё равно всё выровняют.

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Марина Калегина
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