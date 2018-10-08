"Вброс лоббистов". Яровая жёстко ответила на слухи об угрозе дефицита продуктов
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По мнению депутата, это лишь уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей, против которой направлен её законопроект.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала публикации СМИ о том, что запрет возврата поставщикам нереализованных товаров может обернуться продовольственным дефицитом.
— Запугивание дефицитом продуктов — не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян, — приводит слова Яровой её пресс-служба.
Вице-спикер предлагает провести слушания в парламенте, в рамках которых отечественные производители и торговые сети смогут поднять вопрос о добросовестности отношений между ними. По мнению Яровой, в основе продовольственной безопасности и честной конкуренции находятся налаженные отношения между производителем и покупателем.
— Обман про дефицит — это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей, — резюмировала зампред Госдумы.
Ранее "Известия" сообщили, что запрет для торговых сетей на возврат товаров поставщикам, предложенный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, якобы может обернуться дефицитом продуктов в выходные. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) изданию пояснили, что ритейлерам придётся сокращать объёмы заказанной продукции, и к воскресенью некоторые полки опустеют. Однако в экспертном сообществе эту версию уже отвергли: рыночные механизмы всё равно всё выровняют.