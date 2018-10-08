Ким Кардашьян требует 6 миллионов долларов от бывшего охранника

Американская теледива считает экс-работника виновным в инциденте с ограблением в Париже.

Ким Кардашьян заявила, что подала иск на 6,1 миллиона долларов против своего бывшего охранника. Также она судится с его фирмой. Звезда считает, что он виноват в инциденте с ограблением в Париже. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В октябре 2016 года несколько неизвестных в форме полиции ворвались в номер отеля в Париже, где жила Кардашьян. Угрожая пистолетом, злоумышленники в масках забрали шкатулку с драгоценностями, бриллиантовое кольцо и мобильные телефоны на общую сумму 10 миллионов евро.