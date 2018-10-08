Халка уволили из "Мстителей" из-за спойлеров

Режиссёры супергеройской франшизы Энтони и Джо Руссо уволили Марка Руффало за то, что тот проболтался о названии будущего фильма.

О названии нового фильма Руффало проговорился в эфире шоу Джимми Фэллона. Осознав ошибку, актёр обратился к телеведущему с просьбой вырезать неосмотрительно брошенную фразу.

В результате программа вышла в эфир со звуковым сигналом, который заглушил лишние слова Руффало. Режиссёры "Мстителей" этот жест не оценили. В итоге они всё равно уволили актёра.