Халка уволили из "Мстителей" из-за спойлеров
Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP
Режиссёры супергеройской франшизы Энтони и Джо Руссо уволили Марка Руффало за то, что тот проболтался о названии будущего фильма.
О названии нового фильма Руффало проговорился в эфире шоу Джимми Фэллона. Осознав ошибку, актёр обратился к телеведущему с просьбой вырезать неосмотрительно брошенную фразу.
В результате программа вышла в эфир со звуковым сигналом, который заглушил лишние слова Руффало. Режиссёры "Мстителей" этот жест не оценили. В итоге они всё равно уволили актёра.
Пока нет информации, насколько серьёзно настроены Энтони и Джо Руссо. Сам же Руффало, похоже, морально приготовился к тому, что вместо него на роль Халка возьмут кого-то ещё.