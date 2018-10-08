Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября 2018, 14:16

Халка уволили из "Мстителей" из-за спойлеров

Фото: &copy;&nbsp;Richard Shotwell/Invision/AP

Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP

Режиссёры супергеройской франшизы Энтони и Джо Руссо уволили Марка Руффало за то, что тот проболтался о названии будущего фильма.

О названии нового фильма Руффало проговорился в эфире шоу Джимми Фэллона. Осознав ошибку, актёр обратился к телеведущему с просьбой вырезать неосмотрительно брошенную фразу.

В результате программа вышла в эфир со звуковым сигналом, который заглушил лишние слова Руффало. Режиссёры "Мстителей" этот жест не оценили. В итоге они всё равно уволили актёра.

Пока нет информации, насколько серьёзно настроены Энтони и Джо Руссо. Сам же Руффало, похоже, морально приготовился к тому, что вместо него на роль Халка возьмут кого-то ещё.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • мстители
  • Marvel
  • халк
  • В мире
  • мстителивойнабесконечности
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar