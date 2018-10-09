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Регион
Опубликовано 9 октября 2018, 08:30

Хакеров из КНДР обвинили в попытке украсть $1,1 млрд

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Американские эксперты по безопасности обвинил северокорейских хакеров в политических акциях с кражей сотен миллионов со счетов финансовых организаций.

Агентство по кибербезопасности FireEye, расположенное в США, обвинило хакеров из КНДР в попытке взлома нескольких банков. По словам экспертов, злоумышленники хотели похитить более 1,1 млрд долларов, передаёт Bloomberg.

FireEye выявило группу, которую идентифицировало как APT38. Хакеры якобы проникли в 16 банковских организаций в 11 странах и уже похитили более 100 млн долларов. Информация об этом была направлена органам безопасности банков, которые могли взломать специалисты из Северной Кореи. "Они знают банковские сети достаточно хорошо и действуют, видимо, в политических целях", — заявил вице-президент FireEye Чарьз Кармакал.

По сообщениям экспертов, группа хакеров удалённо уничтожает сервера, чтобы безнаказанно исчезнуть с миллионами долларов. Северокорейские дипломаты и официальные СМИ опровергли причастность Пхеньяна к кибератакам.

По данным FireEye, наиболее яркой акцией APT38 была кража средств со счетов Федеральной резервной системы США в 2016 году. Тогда злоумышленники сломали защиту финансовой организации, похитив около 100 млн долларов. Около 40 млн долларов, удалось вернуть, но остальная сумма исчезла.

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Андрей Ставицкий
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