Netflix показала официальный трейлер финала сериала "Карточный домик"

Авторы шоу на этот раз дали более полное представление о том, что нас ждёт в последнем сезоне популярного сериала. Центральная фигура сериала — Клэр Андервуд (Робин Райт). Она займёт место погибшего мужа, и теперь её будут звать "мадам президент".