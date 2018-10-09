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Регион
Опубликовано 8 октября 2018, 21:09

Netflix показала официальный трейлер финала сериала "Карточный домик"

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Netflix

Скриншот видео: youtube.com/Netflix

Авторы популярного телевизионного шоу продемонстрировали, о чём будет рассказывать заключительный сезон.

Компания Netflix опубликовала новый трейлер шестого сезона сериала "Карточный домик". Премьера финала состоится 2 ноября.

Авторы шоу на этот раз дали более полное представление о том, что нас ждёт в последнем сезоне популярного сериала. Центральная фигура сериала — Клэр Андервуд (Робин Райт). Она займёт место погибшего мужа, и теперь её будут звать "мадам президент".

Напомним, ранее в сентябре Netflix уже показывала новый тизер "Карточного домика". Из него стало известно, что в сериале избавились от персонажа Кевина Спейси. Также сервис публиковал первые кадры из финального сезона.

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Сергей Сурепин
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