Без имён. Затаивший обиду Тимати высказался о победе Хабиба Нурмагомедова
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Результаты боя с ирландцем Конором Макгрегором вызвали неоднозначную реакцию у россиян.
Российский рэпер Тимати опубликовал на своей странице в "Инстаграме" большое сообщение с размышлением о бое. В тексте он не упоминает имя бойца Нурмагомедова, однако подписчики отметили, что всё понятно и без конкретики.
Своё сообщение Тимати начал с того, что ему "некого бояться и не от кого прятаться". Тимати написал, что он не отказывается ни от одного сказанного слова и не изменил своей позиции. Рэпер добавил, что не собирается больше никого поздравлять.
Речь идёт о победе Хабиба в бою с Конором. С первым у российского певца старые счёты: его протеже был вынужден отменить концерт в Дагестане из-за резких высказываний местных жителей и знаменитого бойца в свой адрес.
Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора завершился победой дагестанского борца. Хабиб на четвёртой минуте четвёртого раунда удушающим приёмом заставил соперника сдаться.