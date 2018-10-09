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Опубликовано 8 октября 2018, 22:01

Учёные впервые очистили тело обезьяны от "спящего" ВИЧ

Комбинация двух противовирусных лекарств помогла организму животных избавиться от вируса иммунодефицита.

Фото: &copy; Flickr/Colin Charles

Фото: © Flickr/Colin Charles

Вирусолог из Университета Мельбурна (Австралия) Шэрон Левин заявил, что учёным удалось впервые очистить тело обезьяны от "спящего" ВИЧ. По его словам, тело животного избавили от вируса иммунодефицита, "окопавшегося" в иммунных клетках. Вместе с этим учёные защитили организм животного от возвращения инфекции.

Левин рассказал, что главный вопрос в настоящий момент заключается в том, смогут ли препараты GS-9620 и PGT121 или другие стимуляторы иммунитета и антитела вызвать аналогичную реакцию в организме человека. Клинические испытания будут проведены в ближайшее время, учёные с нетерпением ждут результатов.

Напомним, сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приёму антиретровирусных препаратов. Речь идёт о веществах, которые подавляют различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики вынуждены рекомендовать прекращать их приём на несколько недель.

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Сергей Сурепин
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