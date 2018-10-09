Учёные впервые очистили тело обезьяны от "спящего" ВИЧ

Вирусолог из Университета Мельбурна (Австралия) Шэрон Левин заявил, что учёным удалось впервые очистить тело обезьяны от "спящего" ВИЧ. По его словам, тело животного избавили от вируса иммунодефицита, "окопавшегося" в иммунных клетках. Вместе с этим учёные защитили организм животного от возвращения инфекции.

Левин рассказал, что главный вопрос в настоящий момент заключается в том, смогут ли препараты GS-9620 и PGT121 или другие стимуляторы иммунитета и антитела вызвать аналогичную реакцию в организме человека. Клинические испытания будут проведены в ближайшее время, учёные с нетерпением ждут результатов.