В новом фильме по "Гарри Поттеру" Дамблдор будет геем
Кадр фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", 2018, реж. Дэвид Йейтс. Фото: © Кинопоиск
Режиссёр "Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда" подтвердил, на что будет делать акцент в ленте.
Дэвид Йейтс рассказал, что в будущем фильме по "Гарри Поттеру" внимание будет уделено нетрадиционной сексуальной ориентации Альбуса Дамблдора. В ленте покажут сцены, в которых подтверждается, что всё это время Дамблдор был геем.
Роль Дамблдора досталась Джуду Лоу. Ранее автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг сообщила, что Дамблдор — гей. Дэвид Йейтс в свою очередь до этого весьма неоднозначно прокомментировал сексуальную ориентацию этого персонажа.
Режиссёр добавил, что у Дамблдора будут любовные чувства к молодому Грин-де-Вальду, которого сыграет Джонни Депп. Фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" выходит 15 ноября.