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Опубликовано 8 октября 2018, 22:36

В новом фильме по "Гарри Поттеру" Дамблдор будет геем

Кадр фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", 2018, реж. Дэвид Йейтс. Фото: &copy;&nbsp;Кинопоиск

Кадр фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", 2018, реж. Дэвид Йейтс. Фото: © Кинопоиск

Режиссёр "Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда" подтвердил, на что будет делать акцент в ленте.

Дэвид Йейтс рассказал, что в будущем фильме по "Гарри Поттеру" внимание будет уделено нетрадиционной сексуальной ориентации Альбуса Дамблдора. В ленте покажут сцены, в которых подтверждается, что всё это время Дамблдор был геем.

Роль Дамблдора досталась Джуду Лоу. Ранее автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг сообщила, что Дамблдор — гей. Дэвид Йейтс в свою очередь до этого весьма неоднозначно прокомментировал сексуальную ориентацию этого персонажа.

Режиссёр добавил, что у Дамблдора будут любовные чувства к молодому Грин-де-Вальду, которого сыграет Джонни Депп. Фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" выходит 15 ноября.

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Сергей Сурепин
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