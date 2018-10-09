В новом фильме по "Гарри Поттеру" Дамблдор будет геем

Режиссёр "Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда" подтвердил, на что будет делать акцент в ленте.

Дэвид Йейтс рассказал, что в будущем фильме по "Гарри Поттеру" внимание будет уделено нетрадиционной сексуальной ориентации Альбуса Дамблдора. В ленте покажут сцены, в которых подтверждается, что всё это время Дамблдор был геем.

Роль Дамблдора досталась Джуду Лоу. Ранее автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг сообщила, что Дамблдор — гей. Дэвид Йейтс в свою очередь до этого весьма неоднозначно прокомментировал сексуальную ориентацию этого персонажа.