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Опубликовано 8 октября 2018, 22:58

Популярный российский блогер Афоня попал в ДТП

Фото: &copy; Instagram/afonyatv

Фото: © Instagram/afonyatv

Скандально известный блогер Андрей Афонин в своём Instagram сообщил подписчикам, что попал на мотоцикле в аварию.

Популярный российский блогер Афоня попал в аварию. По словам Андрея Афонина, он снимал новое видео, но из-за мокрой дороги не справился с управлением.

Фото: © Instagram / afonyatv

Фото: © Instagram / afonyatv

Также Афонин заявил, что это уже четвёртое падение с мотоцикла. Блогер отметил, что не уверен в том, что не сломал ногу. Подписчики констатировали "спасибо, что живой", но посоветовали Афонину больше не садиться на мотоцикл, так как следующего шанса может и не быть, а снимать лучше свидания с красавицами.

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Сергей Сурепин
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