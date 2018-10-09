Популярный российский блогер Афоня попал в ДТП
Фото: © Instagram/afonyatv
Скандально известный блогер Андрей Афонин в своём Instagram сообщил подписчикам, что попал на мотоцикле в аварию.
Популярный российский блогер Афоня попал в аварию. По словам Андрея Афонина, он снимал новое видео, но из-за мокрой дороги не справился с управлением.
Фото: © Instagram / afonyatv
Также Афонин заявил, что это уже четвёртое падение с мотоцикла. Блогер отметил, что не уверен в том, что не сломал ногу. Подписчики констатировали "спасибо, что живой", но посоветовали Афонину больше не садиться на мотоцикл, так как следующего шанса может и не быть, а снимать лучше свидания с красавицами.