Популярный российский блогер Афоня попал в ДТП

Также Афонин заявил, что это уже четвёртое падение с мотоцикла. Блогер отметил, что не уверен в том, что не сломал ногу. Подписчики констатировали "спасибо, что живой", но посоветовали Афонину больше не садиться на мотоцикл, так как следующего шанса может и не быть, а снимать лучше свидания с красавицами.