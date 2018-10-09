В безопасном поиске Google обнаружили полуголых порноактрис
Фото: © Flickr/C.E. Kent
На достаточно серьёзную проблему обратил внимание американский школьный учитель Шона Поппе.
В безопасном режиме поиска изображений в сервисе "Картинки Google" обнаружили фотографии полуголых порноактрис. Об этом сообщил на официальном форуме американский школьный учитель Шона Поппе.
Шоппе рассказал, что во время проведения урока он задал восьмилетним ученикам перевести слово Hot (горячий) на язык маори. В итоге дети наткнулись на эротические изображения, хотя у них на компьютерах был включён безопасный поиск.
Позже удалось установить, что такая проблема коснулась многих пользователей Google. Если вбить в поиске слово Hot, в верхних результатах выдачи появятся сотни снимков женщин в нижнем белье. На некоторых фото девушки изображены вообще без одежды, однако их интимные места прикрыты нарисованными смайликами.