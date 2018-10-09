В безопасном поиске Google обнаружили полуголых порноактрис

На достаточно серьёзную проблему обратил внимание американский школьный учитель Шона Поппе.

В безопасном режиме поиска изображений в сервисе "Картинки Google" обнаружили фотографии полуголых порноактрис. Об этом сообщил на официальном форуме американский школьный учитель Шона Поппе.

Шоппе рассказал, что во время проведения урока он задал восьмилетним ученикам перевести слово Hot (горячий) на язык маори. В итоге дети наткнулись на эротические изображения, хотя у них на компьютерах был включён безопасный поиск.