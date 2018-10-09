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Опубликовано 9 октября 2018, 06:19

"Википедию" раскритиковали за отсутствие статьи о женщине — нобелевском лауреате

Фото: &copy; Wikipedia &nbsp;&nbsp;

Фото: © Wikipedia   

В марте 2018 года пользователи пытались разместить заметку о Донне Стрикленд, однако публикация была отклонена.

Интернет-энциклопедия "Википедия" подверглась критике. Это произошло после того, как в ней не оказалось персональной страницы о канадке Донне Стрикленд, объявленной 2 октября 2018 года лауреатом Нобелевской премии по физике.

В марте 2018 года один из пользователей онлайн-энциклопедии попытался разместить статью о Стрикленд, она была отклонена модераторами с комментарием, что представленные ссылки не убеждают в том, что субъект имеет право на персональную страницу. Администраторы интернет-энциклопедии не посчитали научные заслуги Стрикленд достаточно значимыми.

Владельцев "Википедии" обвинили в сексизме и предвзятом отношении к женщинам-учёным.

Несколько часов спустя после объявления Донны Стрикленд лауреатом Нобелевской премии редакторы "Википедии" создали страницу победителя премии по физике с указанием опубликованных ею научных работ и перечислением всех полученных наград.

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Сергей Сурепин
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