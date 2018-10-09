"Википедию" раскритиковали за отсутствие статьи о женщине — нобелевском лауреате

В марте 2018 года пользователи пытались разместить заметку о Донне Стрикленд, однако публикация была отклонена.

Интернет-энциклопедия "Википедия" подверглась критике. Это произошло после того, как в ней не оказалось персональной страницы о канадке Донне Стрикленд, объявленной 2 октября 2018 года лауреатом Нобелевской премии по физике.

В марте 2018 года один из пользователей онлайн-энциклопедии попытался разместить статью о Стрикленд, она была отклонена модераторами с комментарием, что представленные ссылки не убеждают в том, что субъект имеет право на персональную страницу. Администраторы интернет-энциклопедии не посчитали научные заслуги Стрикленд достаточно значимыми.

Владельцев "Википедии" обвинили в сексизме и предвзятом отношении к женщинам-учёным.