Создатель "Теории большого взрыва" снимет новый комедийный сериал

В настоящий момент о дате выхода будущего проекта автора популярного шоу ничего не сообщается.

Продюсер и сценарист ситкома "Теория большого взрыва" Чак Лорри начал работу над новым комедийным сериалом. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Главную роль в проекте исполнил комик Билли Гарделл. До этого он играл в сериале "Майк и Молли". Новое шоу получило название Bob Hearts Abishola, оно будет выходить на телеканале CBS.