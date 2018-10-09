Создатель "Теории большого взрыва" снимет новый комедийный сериал
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В настоящий момент о дате выхода будущего проекта автора популярного шоу ничего не сообщается.
Продюсер и сценарист ситкома "Теория большого взрыва" Чак Лорри начал работу над новым комедийным сериалом. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Главную роль в проекте исполнил комик Билли Гарделл. До этого он играл в сериале "Майк и Молли". Новое шоу получило название Bob Hearts Abishola, оно будет выходить на телеканале CBS.
Лорри напишет сценарий вместе с Эдди Городецки ("Теория большого взрыва", "Два с половиной человека"), Элом Хиггинсом ("Майк и Молли") и актрисой-комиком Джиной Яшер. В настоящий момент нет информации, когда состоится премьера нового сериала.