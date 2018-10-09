У блогера украли 14-летнюю коллекцию LEGO

Известный французский интернет-пользователь republicattak записал прощальное видео.

Длительное время популярный видеоблогер был известен своими роликами с LEGO. Однако теперь ему просто не о чем рассказывать.

Дело в том, что кто-то вломился в его дом и украл всю коллекцию конструкторов. Француз собирал LEGO на протяжении 14 лет. По предварительной оценке, стоимость похищенного составляет 18 тысяч долларов.