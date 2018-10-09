У блогера украли 14-летнюю коллекцию LEGO
Фото © Flickr/Remy Sharp
Известный французский интернет-пользователь republicattak записал прощальное видео.
Длительное время популярный видеоблогер был известен своими роликами с LEGO. Однако теперь ему просто не о чем рассказывать.
Дело в том, что кто-то вломился в его дом и украл всю коллекцию конструкторов. Француз собирал LEGO на протяжении 14 лет. По предварительной оценке, стоимость похищенного составляет 18 тысяч долларов.
Блогер собирал LEGO более 14 лет: с 2004-го он коллекционирует LEGO Star Wars, а с 2010-го ведёт канал на YouТube. Примечательно, что грабители украли только LEGO. Теперь пользователи хотят помочь блогеру, а некоторые даже обратились к компании LEGO, чтобы та поддержала француза.