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Регион
Опубликовано 9 октября 2018, 08:52

Новая Assassin’s Creed продаётся хуже предыдущей части

Показатели Odyssey на 26% уступают Origins, однако разработчики уверены, что ситуация изменится.

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Assassin's Creed Odyssey вышла 5 октября и заняла второе место в рейтинге самых продаваемых игр прошлой недели. Аналитики учитывали показатели с 30 сентября по 6 октября.

Лидером рейтинга оказалась FIFA 19. По информации аналитиков, новая часть боевика от Ubisoft продаётся на четверть хуже, чем прошлая часть — Origins. Обе игры вышли в пятницу, однако "Одиссея" попала на полки магазинов почти на месяц раньше предыдущей части.

Также стало известно, что 35% продаж прошлогодней Assassin’s Creed пришлись на "цифру". Согласно статистике Steam Charts, в первый день Odyssey обогнала по количеству пользователей в Steam все предыдущие игры серии.

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Сергей Сурепин
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