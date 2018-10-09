Новая Assassin’s Creed продаётся хуже предыдущей части

Assassin's Creed Odyssey вышла 5 октября и заняла второе место в рейтинге самых продаваемых игр прошлой недели. Аналитики учитывали показатели с 30 сентября по 6 октября.

Лидером рейтинга оказалась FIFA 19. По информации аналитиков, новая часть боевика от Ubisoft продаётся на четверть хуже, чем прошлая часть — Origins. Обе игры вышли в пятницу, однако "Одиссея" попала на полки магазинов почти на месяц раньше предыдущей части.