Новая Assassin’s Creed продаётся хуже предыдущей части
Показатели Odyssey на 26% уступают Origins, однако разработчики уверены, что ситуация изменится.
Фото © Ubisoft Montreal
Assassin's Creed Odyssey вышла 5 октября и заняла второе место в рейтинге самых продаваемых игр прошлой недели. Аналитики учитывали показатели с 30 сентября по 6 октября.
Лидером рейтинга оказалась FIFA 19. По информации аналитиков, новая часть боевика от Ubisoft продаётся на четверть хуже, чем прошлая часть — Origins. Обе игры вышли в пятницу, однако "Одиссея" попала на полки магазинов почти на месяц раньше предыдущей части.
Также стало известно, что 35% продаж прошлогодней Assassin’s Creed пришлись на "цифру". Согласно статистике Steam Charts, в первый день Odyssey обогнала по количеству пользователей в Steam все предыдущие игры серии.