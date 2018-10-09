Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября 2018, 09:02

Джастина Бибера уговаривают начать ходить к психиатру

Фото &copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото © Jordan Strauss/Invision/AP

В настоящий момент, по мнению близких и друзей артиста, он достаточно серьёзно болен.

Близкие к звезде лица рассказали сайту PageSix, что всё окружение Джастина просит его обратиться за помощью к психиатру. По мнению друзей Бибера, у него в настоящий момент наблюдаются серьёзные проблемы с психикой.

Стало известно, что у певца часто случаются нервные срывы, и его странное поведение уже давно волнует фанатов. Бибер уже несколько раз попадал в объективы папарацци в расстроенном виде, а иногда и вовсе со слезами на глазах.

Ранее было предположение, что у певца начались проблемы с его возлюбленной Хейли. Сам же Бибер пока не комментирует эту ситуацию.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Джастин Бибер
  • США
  • В мире
  • Знаменитости
  • Музыка
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar