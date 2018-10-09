Джастина Бибера уговаривают начать ходить к психиатру

В настоящий момент, по мнению близких и друзей артиста, он достаточно серьёзно болен.

Близкие к звезде лица рассказали сайту PageSix, что всё окружение Джастина просит его обратиться за помощью к психиатру. По мнению друзей Бибера, у него в настоящий момент наблюдаются серьёзные проблемы с психикой.

Стало известно, что у певца часто случаются нервные срывы, и его странное поведение уже давно волнует фанатов. Бибер уже несколько раз попадал в объективы папарацци в расстроенном виде, а иногда и вовсе со слезами на глазах.