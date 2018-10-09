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Опубликовано 9 октября 2018, 09:13

Названа дата выхода нового фильма автора "Стражей Галактики"

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Компания Sony перенесла необъявленный хоррор режиссёра Джеймса Ганна ещё на шесть месяцев.

Изначально фильм Ганна должен был выйти 30 ноября. Теперь лента получила новую дату премьеры — 24 мая 2019 года, рядом с киноадаптацией игры Minecraft (Warner Bros.) и "Аладдином" (Disney).

О будущем фильме всё ещё ничего не сообщается. Ранее стало известно, что это будет хоррор. Название — BrightBurn ("Сияющее сожжение"). На одной из ролей числится Элизабет Бэнкс ("Голодные игры", "Могучие рейнджеры").

Напомним, студия "Дисней" уволила режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна после того, как в Интернете распространилось несколько его старых твитов, в которых он грубо шутил про педофилию и изнасилования. Он также шутил про СПИД. Студия Marvel просила Disney вернуть Ганну режиссёрское кресло "Стражей Галактики — 3". Из-за увольнения специалиста студия не может начать съёмки фильма. Также вернуть Ганну кресло режиссёра просили фанаты, которые коллективно подписали соответствующую петицию.

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Сергей Сурепин
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