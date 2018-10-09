Названа дата выхода нового фильма автора "Стражей Галактики"

Компания Sony перенесла необъявленный хоррор режиссёра Джеймса Ганна ещё на шесть месяцев.

Изначально фильм Ганна должен был выйти 30 ноября. Теперь лента получила новую дату премьеры — 24 мая 2019 года, рядом с киноадаптацией игры Minecraft (Warner Bros.) и "Аладдином" (Disney).

О будущем фильме всё ещё ничего не сообщается. Ранее стало известно, что это будет хоррор. Название — BrightBurn ("Сияющее сожжение"). На одной из ролей числится Элизабет Бэнкс ("Голодные игры", "Могучие рейнджеры").