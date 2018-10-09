Госдума одобрила во II чтении запрет рекламы дипломов и курсовых "на заказ"

Ко второму чтению законопроекта была внесена поправка юридико-технического характера.

Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о запрете рекламы услуг по написанию квалификационных работ, инициированный Правительством РФ.

Проект предусматривает введение запрета на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и прочих работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для промежуточной или итоговой аттестации.

Ко второму чтению была внесена поправка юридико-технического характеру.