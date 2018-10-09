Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября 2018, 09:43

Звезда "Игры престолов" рассказала о съёмках фейковых сцен в сериале

Фото: &copy;&nbsp;Matt Sayles/Invision/AP

Фото: © Matt Sayles/Invision/AP

Британская актриса Софи Тёрнер раскрыла информацию о мерах, которые были приняты для предотвращения утечек.

Исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов" рассказала, что для поддержания конфиденциальности приходилось снимать ложные сцены. По словам актрисы, это должно было сбить с толку папарацци.

Мы снимали фейковые сцены. В Хорватии мы всё время были в сценических костюмах, потому что знали, что папарацци скрываются поблизости, и мы могли бы потратить полдня, не делая ничего

Софи Тёрнер

Тёрнер рассказала, что во время съёмок "секретность была сумасшедшая". Например, имена актёров в сценарии были изменены. Помимо этого, в распоряжении съёмочной группы имелось устройство для сбивания беспилотников, которые могли вести видеозапись над съёмочной площадкой.

Напомним, ранее Тёрнер рассказала, что она не согласна с финалом сериала. При этом Софи рада, что она стала частью вселенной "Игры престолов".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • В мире
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar