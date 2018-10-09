Звезда "Игры престолов" рассказала о съёмках фейковых сцен в сериале
Фото: © Matt Sayles/Invision/AP
Британская актриса Софи Тёрнер раскрыла информацию о мерах, которые были приняты для предотвращения утечек.
Исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов" рассказала, что для поддержания конфиденциальности приходилось снимать ложные сцены. По словам актрисы, это должно было сбить с толку папарацци.
Мы снимали фейковые сцены. В Хорватии мы всё время были в сценических костюмах, потому что знали, что папарацци скрываются поблизости, и мы могли бы потратить полдня, не делая ничего
Софи Тёрнер
Тёрнер рассказала, что во время съёмок "секретность была сумасшедшая". Например, имена актёров в сценарии были изменены. Помимо этого, в распоряжении съёмочной группы имелось устройство для сбивания беспилотников, которые могли вести видеозапись над съёмочной площадкой.
Напомним, ранее Тёрнер рассказала, что она не согласна с финалом сериала. При этом Софи рада, что она стала частью вселенной "Игры престолов".