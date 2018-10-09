Канье Уэст снова встретится с Дональдом Трампом

На этот раз встреча пройдёт в Белом доме. Рэпер и политик обсудят трудоустройство бывших заключённых.

Популярный американский рэпер Канье Уэст часто подвергается критике. Это связано с его политическими высказываниями, а также с открытой поддержкой президента США Дональда Трампа.

Однако это не мешает музыканту гнуть свою линию. На выступление Saturday Night Live, где он вновь похвалил Трампа, Канье надел красную кепку с надписью Make America Great Again ("Вернём Америке былое величие", лозунг президентской кампании Трампа). Вместе с этим Канье заявил, что будет баллотироваться в президенты в 2020 году.

Теперь стало известно, что музыкант встретится с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером уже 11 октября. Они будут обсуждать трудоустройство бывших заключённых. Также Уэст хочет обсудить с Трампом увеличение количества рабочих мест в его родном городе Чикаго.

Напомним, ранее Канье виделся с Трампом в 2016 году, когда тот ещё был в статусе кандидата в президенты. Встреча состоялась в Trump Tower на Манхэттене и вызвала массу негативных отзывов в адрес музыканта.