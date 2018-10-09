Джон Сноу снялся в рекламе духов
Фото: © Amy Sussman/Invision/AP
Звезда сериала "Игра престолов" британский актёр Кит Харингтон стал лицом нового аромата Dolce & Gabbana — The One Grey.
В интервью Esquire исполнитель роли Джона Сноу рассказал о сотрудничестве с модным брендом. Вместе с этим он рассказал о силе ароматов.
По словам актёра, ему нравится работать с Dolce & Gabbana, потому что это весело и легко, а также достаточно гламурно. Участие в рекламе Харингтон называет приятной стороной своей работы.
Также Кит рассказал, что на съёмках кампании The One Grey, которые проходили в Неаполе, было очень весело. По словам актёра, аромат — это часть того, как люди собираются куда-либо. Звезда "Игры престолов" считает, что аромат вызывает больше всего воспоминаний.