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Опубликовано 9 октября 2018, 10:03

Джон Сноу снялся в рекламе духов

Фото: &copy;&nbsp;Amy Sussman/Invision/AP

Фото: © Amy Sussman/Invision/AP

Звезда сериала "Игра престолов" британский актёр Кит Харингтон стал лицом нового аромата Dolce & Gabbana — The One Grey.

В интервью Esquire исполнитель роли Джона Сноу рассказал о сотрудничестве с модным брендом. Вместе с этим он рассказал о силе ароматов.

По словам актёра, ему нравится работать с Dolce & Gabbana, потому что это весело и легко, а также достаточно гламурно. Участие в рекламе Харингтон называет приятной стороной своей работы.

Также Кит рассказал, что на съёмках кампании The One Grey, которые проходили в Неаполе, было очень весело. По словам актёра, аромат — это часть того, как люди собираются куда-либо. Звезда "Игры престолов" считает, что аромат вызывает больше всего воспоминаний.

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Сергей Сурепин
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