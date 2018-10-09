Создатели нового фильма об Индиане Джонсе отказались от компьютерной графики
Фото: © kinopoisk.ru
Продюсер пятой части кинофраншизы Фрэнк Маршалл заявил, что в предстоящем проекте не будет использована технология CGI для создания локаций.
Авторы фильма решили, что будут проводить съёмки в разных уголках мира. Об этом сообщает издание ComicBook.
Напомним, после выхода четвёртого фильма ("Королевство хрустального черепа") авторы франшизы про Индиану Джонса получили много критики от фанатов. Связано это было с тем, что съёмки проходили в декорациях, созданных в павильонах при помощи технологии CGI.
Пока не известно, в каких именно местах будут проходить съёмки. Они начнутся в апреле 2019 года. Режиссёром выступит Стивен Спилберг. Мировая премьера запланирована на 9 июля 2021 года.