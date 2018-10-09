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Опубликовано 9 октября 2018, 11:50

Создатели нового фильма об Индиане Джонсе отказались от компьютерной графики

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Продюсер пятой части кинофраншизы Фрэнк Маршалл заявил, что в предстоящем проекте не будет использована технология CGI для создания локаций.

Авторы фильма решили, что будут проводить съёмки в разных уголках мира. Об этом сообщает издание ComicBook.

Напомним, после выхода четвёртого фильма ("Королевство хрустального черепа") авторы франшизы про Индиану Джонса получили много критики от фанатов. Связано это было с тем, что съёмки проходили в декорациях, созданных в павильонах при помощи технологии CGI.

Пока не известно, в каких именно местах будут проходить съёмки. Они начнутся в апреле 2019 года. Режиссёром выступит Стивен Спилберг. Мировая премьера запланирована на 9 июля 2021 года.

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Сергей Сурепин
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