Создатели нового фильма об Индиане Джонсе отказались от компьютерной графики

Продюсер пятой части кинофраншизы Фрэнк Маршалл заявил, что в предстоящем проекте не будет использована технология CGI для создания локаций.

Авторы фильма решили, что будут проводить съёмки в разных уголках мира. Об этом сообщает издание ComicBook.

Напомним, после выхода четвёртого фильма ("Королевство хрустального черепа") авторы франшизы про Индиану Джонса получили много критики от фанатов. Связано это было с тем, что съёмки проходили в декорациях, созданных в павильонах при помощи технологии CGI.