Москалькова потребовала провести проверку после драки в омской колонии
Татьяна Москалькова. Фото: © kremlin.ru
Омбудсмен также считает, что, предположительно, в учреждении могли нарушаться права человека.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова требует провести проверку в связи с массовой дракой в омской колонии № 6. Об этом она рассказала РИА "Новости".
— Если состоялась драка, то режим содержания не соблюдался, и это привело к конфликту, который должны были, наверное, сотрудники ФСИН этой колонии предотвращать. Я считаю, что здесь в любом случае должна быть очень тщательная жёсткая проверка, и нужно установить причины по самой ситуации, как она возникла, — рассказала Москалькова.
Она также подчеркнула, что в учреждении могли нарушаться права человека.
Напомним, вечером 6 октября группа осуждённых пыталась начать бунт, в результате чего завязалась потасовка. Пострадали более 20 человек. В УФСИН рассказали, что осуждённые требовали разрешить им свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания.