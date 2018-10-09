Москалькова потребовала провести проверку после драки в омской колонии

Омбудсмен также считает, что, предположительно, в учреждении могли нарушаться права человека.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова требует провести проверку в связи с массовой дракой в омской колонии № 6. Об этом она рассказала РИА "Новости".

— Если состоялась драка, то режим содержания не соблюдался, и это привело к конфликту, который должны были, наверное, сотрудники ФСИН этой колонии предотвращать. Я считаю, что здесь в любом случае должна быть очень тщательная жёсткая проверка, и нужно установить причины по самой ситуации, как она возникла, — рассказала Москалькова.

Она также подчеркнула, что в учреждении могли нарушаться права человека.