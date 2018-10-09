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Опубликовано 9 октября 2018, 15:35

Москалькова потребовала провести проверку после драки в омской колонии

Татьяна Москалькова.&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;kremlin.ru

Татьяна Москалькова. Фото: © kremlin.ru

Омбудсмен также считает, что, предположительно, в учреждении могли нарушаться права человека.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова требует провести проверку в связи с массовой дракой в омской колонии № 6. Об этом она рассказала РИА "Новости".

— Если состоялась драка, то режим содержания не соблюдался, и это привело к конфликту, который должны были, наверное, сотрудники ФСИН этой колонии предотвращать. Я считаю, что здесь в любом случае должна быть очень тщательная жёсткая проверка, и нужно установить причины по самой ситуации, как она возникла, — рассказала Москалькова.

Она также подчеркнула, что в учреждении могли нарушаться права человека.

Напомним, вечером 6 октября группа осуждённых пыталась начать бунт, в результате чего завязалась потасовка. Пострадали более 20 человек. В УФСИН рассказали, что осуждённые требовали разрешить им свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания.

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Артур Белкин
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