Компания Sony работает над новой консолью PlayStation
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Информацию об этом озвучил руководитель крупной японской корпорации Кеничиро Йошида.
По его словам, компания уже работает над консолью будущего поколения. Фундаментальная архитектура нового гаджета будет аналогична PlayStation 4. Будет ли консоль называться PlayStation 5 — пока неизвестно.
Пока что характеристики консоли держатся в секрете. Аналитики полагают, что Sony может обойтись без ранних анонсов, так как у PlayStation 4 по-прежнему хорошие продажи. Три месяца назад компания сообщила о 82 миллионах отгрузок за 4,5 года.
Напомним, японская корпорация пока не подтвердила работу над PlayStation 5. Также разработчики не называют сроки возможного выхода новой консоли.
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