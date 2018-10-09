Компания Sony работает над новой консолью PlayStation

По его словам , компания уже работает над консолью будущего поколения. Фундаментальная архитектура нового гаджета будет аналогична PlayStation 4. Будет ли консоль называться PlayStation 5 — пока неизвестно.

Пока что характеристики консоли держатся в секрете. Аналитики полагают, что Sony может обойтись без ранних анонсов, так как у PlayStation 4 по-прежнему хорошие продажи. Три месяца назад компания сообщила о 82 миллионах отгрузок за 4,5 года.