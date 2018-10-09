"За этим будущее". Депутат ГД прокомментировал идею об электронных паспортах

По мнению парламентария, не нужно опасаться возможности потери документа, так как его даже проще будет заблокировать.

Член Комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов прокомментировал в интервью Лайфу идею о замене в России бумажных паспортов на электронные.

— Из правительства законопроект пока в Думу не поступал, но ещё нужно понимать, какой функционал будет иметь паспорт — это только будет замена паспорта на пластиковую карту или туда добавятся права, пенсионное, СНИЛС и так далее. Наверное, если переводить на электронную систему, то правильнее было бы добавить туда все вот эти функции. Не просто поменять бумажный паспорт на пластик, — отметил Вострецов.

По его мнению, нет оснований сильно беспокоиться по поводу того, что паспорт в новом формате — пластиковую карточку — могут украсть, так как с бумажными документами дела обстоят точно так же.

— Ту же базу данных [можно] украсть, они продаются. Поэтому здесь даже проще будет — его можно заблокировать, сегодня же банковские карты одним звонком блокируются. С точки зрения безопасности — ещё и большая безопасность будет обеспечиваться, — сказал Лайфу парламентарий.

По его мнению, такие решения с документами — это просто очередной шаг в развитии управления.

— Ну и вообще, за этим перспектива, за этим будущее, мы в любом случае не можем стоять на месте, живём в XXI веке, идём в цифровую экономику, в электронное правительство и до сих пор живём с бумажными паспортами.