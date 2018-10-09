В Fallout 76 игроки будут есть кошек

Новый боевик расскажет о выживании в суровой радиоактивной пустоши, где геймерам придётся несладко.

Компания Bethesda подтвердила информацию о том, что в игре Fallout 76 можно будет использовать в качестве еды некрупных животных. Это в том числе касается и представителей семейства кошачьих.

Игроки и фанаты серии неоднозначно отреагировали на представленную особенность игры. Фанаты думали, что взаимодействие с животными в игре будет разнообразнее: их можно будет приручать или выполнять мелкие действия (погладить или поиграть).