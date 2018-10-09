Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября 2018, 14:52

В Fallout 76 игроки будут есть кошек

Фото: &copy; Bethesda Softworks

Фото: © Bethesda Softworks

Новый боевик расскажет о выживании в суровой радиоактивной пустоши, где геймерам придётся несладко.

Компания Bethesda подтвердила информацию о том, что в игре Fallout 76 можно будет использовать в качестве еды некрупных животных. Это в том числе касается и представителей семейства кошачьих.

Игроки и фанаты серии неоднозначно отреагировали на представленную особенность игры. Фанаты думали, что взаимодействие с животными в игре будет разнообразнее: их можно будет приручать или выполнять мелкие действия (погладить или поиграть).

В итоге разработчики развеяли все сомнения — животные в игре будут выполнять роль еды. Между геймерами уже начались споры, насколько это гуманно. Сама же игра должна выйти уже 14 ноября.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • США
  • fallout
  • bethesda
  • В мире
  • fallout76
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar