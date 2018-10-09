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Опубликовано 9 октября 2018, 19:10

Greenpeace назвала главных виновников загрязнения Земли

Фото &copy; Flickr/JORGE

Фото © Flickr/JORGE

Чаще всего выброшенный пластик принадлежит брендам Coca-Cola, PepsiCo, Heineken и Mars.

Волонтёры движения Breakfreefromplastic и Greenpeace организовали проверки в 42 странах. В рамках этой акции они собирали с побережий пластиковый мусор и определяли, какими компаниями были выпущены товары, ставшие утилем.

Среди 187 тысяч частичек пластика волонтёры нашли логотипы нескольких тысяч брендов. Согласно результатам 239 аудитов, чаще всего на побережьях и природных территориях встречается пластик, принадлежащий бренду Coca-Cola.

Далее идут PepsiCo — 12%, Heineken International — 10% и Mars Incorporated — 10%. Производителя 40% найденного пластика не удалось установить.

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Сергей Сурепин
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