Google попросили удалить фотографии тюрем после побега заключённого

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ попросила поисковик удалить из его сервиса Maps снимки тюрем.

Поводом стал побег налётчика-рецидивиста по имени Редуана Фаида. Об этом сообщает Reuters.

Компания пока никак не отреагировала на это обращение. Беллубэ считает, что тот факт, что фотографии учреждений, где сидят бандиты, не размыты, не является нормальным.

Напомним, Редуан Фаид, до задержания считавшийся самым разыскиваемым преступником Франции, был арестован на прошлой неделе. Он находился в бегах почти три месяца. Преступник сбежал, хотя правильнее было бы сказать — улетел, из тюрьмы в департаменте Сена и Марна под Парижем на вертолёте. Это произошло 1 июля. Впоследствии воздушное судно, зарегистрированное в Бельгии, нашли сгоревшим в другом парижском пригороде.