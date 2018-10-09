Обувь для веганов. Дизайнер выпустил сланцы из капусты

Основатель компании, которая занимается производством одежды, отметил, что новая обувь — это своеобразный стиль жизни.

Дизайнером стал Мэтс Ромбаут. Он является основателем одноимённого бренда, давно ведёт здоровый образ жизни и придерживается растительной диеты. Он стал идеологом новой линейки шлёпанцев, они позиционируются как обувь для веганов.