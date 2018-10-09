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Регион
Опубликовано 9 октября 2018, 18:47

Обувь для веганов. Дизайнер выпустил сланцы из капусты

Фото: &copy;&nbsp; Rombaut

Фото: ©  Rombaut

Основатель компании, которая занимается производством одежды, отметил, что новая обувь — это своеобразный стиль жизни.

Французский бренд Rombaut представил модную новинку. Компания выпустила шлёпанцы, стилизованные под салат. Стоит такое удовольствие 105 долларов.

Фото: © Rombaut

Фото: © Rombaut

Дизайнером стал Мэтс Ромбаут. Он является основателем одноимённого бренда, давно ведёт здоровый образ жизни и придерживается растительной диеты. Он стал идеологом новой линейки шлёпанцев, они позиционируются как обувь для веганов.

Фото: © Rombaut

Фото: © Rombaut

Изделие доступно для предварительного заказа только в количестве 50 пар. Скоро в продаже появится версия из красного салата.

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Сергей Сурепин
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