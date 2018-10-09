Обувь для веганов. Дизайнер выпустил сланцы из капусты
Основатель компании, которая занимается производством одежды, отметил, что новая обувь — это своеобразный стиль жизни.
Французский бренд Rombaut представил модную новинку. Компания выпустила шлёпанцы, стилизованные под салат. Стоит такое удовольствие 105 долларов.
Дизайнером стал Мэтс Ромбаут. Он является основателем одноимённого бренда, давно ведёт здоровый образ жизни и придерживается растительной диеты. Он стал идеологом новой линейки шлёпанцев, они позиционируются как обувь для веганов.
Изделие доступно для предварительного заказа только в количестве 50 пар. Скоро в продаже появится версия из красного салата.