Депутат предложил убрать Wi‐Fi от детей из‐за угрозы рака

Политик призвал ограничить Wi-Fi в школах и детских садах из-за его пагубного влияния на здоровье.

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Иван Сухарев отправил запрос с предложением запретить Wi-Fi в детских садах и школах. Этот документ он адресовал министру образования Ольге Васильевой.

Депутат считает, что беспроводной интернет не только отвлекает детей от занятий, но и негативно сказывается на здоровье растущего организма. Сухарев уверен, что замена Wi-Fi на проводной интернет не скажется на обучении.