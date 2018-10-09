Депутат предложил убрать Wi‐Fi от детей из‐за угрозы рака
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Политик призвал ограничить Wi-Fi в школах и детских садах из-за его пагубного влияния на здоровье.
Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Иван Сухарев отправил запрос с предложением запретить Wi-Fi в детских садах и школах. Этот документ он адресовал министру образования Ольге Васильевой.
Депутат считает, что беспроводной интернет не только отвлекает детей от занятий, но и негативно сказывается на здоровье растущего организма. Сухарев уверен, что замена Wi-Fi на проводной интернет не скажется на обучении.
По словам депутата, дело в том, что волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьёзные заболевания. Сухарев считает, что это в первую очередь наносит вред детям.