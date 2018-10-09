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Опубликовано 9 октября 2018, 18:14

Депутат предложил убрать Wi‐Fi от детей из‐за угрозы рака

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;Public Domain Pictures

Фото: © Public Domain Pictures

Политик призвал ограничить Wi-Fi в школах и детских садах из-за его пагубного влияния на здоровье.

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Иван Сухарев отправил запрос с предложением запретить Wi-Fi в детских садах и школах. Этот документ он адресовал министру образования Ольге Васильевой.

Депутат считает, что беспроводной интернет не только отвлекает детей от занятий, но и негативно сказывается на здоровье растущего организма. Сухарев уверен, что замена Wi-Fi на проводной интернет не скажется на обучении.

По словам депутата, дело в том, что волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьёзные заболевания. Сухарев считает, что это в первую очередь наносит вред детям.

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Сергей Сурепин
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