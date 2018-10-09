Более семи тысяч пар в Москве отметили 50-летие семейной жизни в 2018 году
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Около 14,5 тысячи супружеских пар прожили вместе более 50 лет, а почти две тысячи из них – более 60 лет.
Около 14,5 тысячи супружеских пар отметили 50 и более лет совместной жизни в 2018 году. Наиболее активные из них получили благодарственные письма от столичного градоначальника Сергея Собянина.
Около 500 "золотых юбиляров" (50 лет в браке. — Прим. Лайфа) были приглашены на торжественный концерт "Чествование супружеских пар", сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.
Отмечается, что в нынешнем году 7424 пары отметили полувековой юбилей совместной жизни. Ещё 4506 — 55-летие брака. Почти две тысячи пар в этом году праздновали бриллиантовую свадьбу (60 лет в браке. — Прим. Лайфа), 70-летний юбилей семейной жизни отметили 38 пар, а одна — 75-летие.