Режиссёр "Стражей Галактики" снимет продолжение "Отряда самоубийц"

Джеймс Ганн, которого компания Disney уволила из-за неприличных сообщений 10-летней давности, нашёл себе новый проект.

В настоящий момент компания Warner Bros пригласила Ганна для написания сценария второй части фильма "Отряд самоубийц". Также есть вероятность, что он займёт режиссёрское кресло.

Напомним, ранее приглашённый для работы над лентой Гэвин О'Коннор занят работой над другим проектом. До этого Ганн работал над "Стражами Галактики", однако его уволили из-за шуток на тему СПИДа, инвалидности и так далее.