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Опубликовано 9 октября 2018, 20:39

На Луну отправят капсулу с закодированной ДНК

Фото: &copy; Flickr/emreterok

Фото: © Flickr/emreterok

В капсулу поместят статьи из "Википедии", 10 тысяч оцифрованных фотографий, а также тексты великих книг.

Фонд Arch Mission Foundation, компания Microsoft и Лаборатория молекулярных информационных систем Вашингтонского университета до 2020 года планируют отправить на Луну капсулу с информацией о достижениях человечества. Всё это будет закодировано в ДНК.

В частности, в капсулу положат статьи из "Википедии", десять тысяч оцифрованных фотографий, тексты великих книг и другие данные. Они будут записаны на тонких никелевых пластинках и зашифрованы в последовательностях цепочек ДНК. Синтез ДНК проведёт Калифорнийский биотехнологический стартап Twist Bioscience.

Помимо этого, AMF и Microsoft объявили о приёме памятных снимков для записи. Передать фото могут все желающие, разместив снимок в одной из социальных сетей с хештегом #MemoriesInDNA.

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Сергей Сурепин
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