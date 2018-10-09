На Луну отправят капсулу с закодированной ДНК

В капсулу поместят статьи из "Википедии", 10 тысяч оцифрованных фотографий, а также тексты великих книг.

Фонд Arch Mission Foundation, компания Microsoft и Лаборатория молекулярных информационных систем Вашингтонского университета до 2020 года планируют отправить на Луну капсулу с информацией о достижениях человечества. Всё это будет закодировано в ДНК.

В частности, в капсулу положат статьи из "Википедии", десять тысяч оцифрованных фотографий, тексты великих книг и другие данные. Они будут записаны на тонких никелевых пластинках и зашифрованы в последовательностях цепочек ДНК. Синтез ДНК проведёт Калифорнийский биотехнологический стартап Twist Bioscience.