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Регион
Опубликовано 9 октября 2018, 20:57

"Пишите жалобы". Instagram удалил пост Тимати о Хабибе Нурмагомедове

Фото: &copy; Vk/Тимати

Фото: © Vk/Тимати

Как стало известно со слов российского рэпера, социальная сеть получила жалобу от третьей стороны.

После победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором было много сообщений в Сети. Одно из них принадлежало Тимати. Рэпер разместил в своём аккаунте в Instagram пост о том, что он не будет поздравлять победителя боя.

Фото: © Instagram / timatiofficial

Фото: © Instagram / timatiofficial

На следующий день этой публикации уже не было. Оказалось, что Instagram удалил запись с пометкой "Мы получили жалобу от третьей стороны о том, что этот контент нарушает её права или иным образом на них посягает".

Рэпер Тимати рассказал об этом в сториз. До этого между Хабибом и Тимати был конфликт. Итоги поединка, победу в котором одержал Хабиб, Тимати прокомментировал следующим образом: "Я болел за Россию, но увидел победу отдельного её региона".

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Сергей Сурепин
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