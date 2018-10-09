"Пишите жалобы". Instagram удалил пост Тимати о Хабибе Нурмагомедове

Как стало известно со слов российского рэпера, социальная сеть получила жалобу от третьей стороны.

После победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором было много сообщений в Сети. Одно из них принадлежало Тимати. Рэпер разместил в своём аккаунте в Instagram пост о том, что он не будет поздравлять победителя боя.

Фото: © Instagram / timatiofficial

На следующий день этой публикации уже не было. Оказалось, что Instagram удалил запись с пометкой "Мы получили жалобу от третьей стороны о том, что этот контент нарушает её права или иным образом на них посягает".