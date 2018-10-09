"Пишите жалобы". Instagram удалил пост Тимати о Хабибе Нурмагомедове
Фото: © Vk/Тимати
Как стало известно со слов российского рэпера, социальная сеть получила жалобу от третьей стороны.
После победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором было много сообщений в Сети. Одно из них принадлежало Тимати. Рэпер разместил в своём аккаунте в Instagram пост о том, что он не будет поздравлять победителя боя.
Фото: © Instagram / timatiofficial
На следующий день этой публикации уже не было. Оказалось, что Instagram удалил запись с пометкой "Мы получили жалобу от третьей стороны о том, что этот контент нарушает её права или иным образом на них посягает".
Рэпер Тимати рассказал об этом в сториз. До этого между Хабибом и Тимати был конфликт. Итоги поединка, победу в котором одержал Хабиб, Тимати прокомментировал следующим образом: "Я болел за Россию, но увидел победу отдельного её региона".