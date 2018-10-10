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Регион
Опубликовано 10 октября 2018, 05:42

Хакерские атаки лишили Россию миллиардов рублей

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Такую сумму страна потеряла в период с середины 2017 года по первую половину 2018 года.

Ущерб российской финансовой сферы от атак хакеров составил 2,96 миллиарда рублей. Об этом сообщили эксперты Group-IB.

Специалисты заявили, что одна успешная кибератака может принести злоумышленникам в среднем два миллиона долларов. При этом в России каждый месяц происходят хакерские взломы одного-двух банков. Среди основных угроз отмечены атаки на карточный процессинг и на платёжные шлюзы.

Представители Group-IB заявили, что одна успешная кибератака может привести как к ликвидации самой кредитно-финансовой организации, так и коллапсу финансовой системы государства. Особенно опасными хакерскими группами признаны русскоязычные объединения MoneyTaker, Silence и Cobalt, а также северокорейская Lazarus. Двум последним удалось провести атаку на банк с использованием уязвимостей в системе межбанковских переводов SWIFT.

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Сергей Сурепин
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