Хакерские атаки лишили Россию миллиардов рублей

Такую сумму страна потеряла в период с середины 2017 года по первую половину 2018 года.

Ущерб российской финансовой сферы от атак хакеров составил 2,96 миллиарда рублей. Об этом сообщили эксперты Group-IB.

Специалисты заявили, что одна успешная кибератака может принести злоумышленникам в среднем два миллиона долларов. При этом в России каждый месяц происходят хакерские взломы одного-двух банков. Среди основных угроз отмечены атаки на карточный процессинг и на платёжные шлюзы.