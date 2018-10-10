Хакерские атаки лишили Россию миллиардов рублей
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Такую сумму страна потеряла в период с середины 2017 года по первую половину 2018 года.
Ущерб российской финансовой сферы от атак хакеров составил 2,96 миллиарда рублей. Об этом сообщили эксперты Group-IB.
Специалисты заявили, что одна успешная кибератака может принести злоумышленникам в среднем два миллиона долларов. При этом в России каждый месяц происходят хакерские взломы одного-двух банков. Среди основных угроз отмечены атаки на карточный процессинг и на платёжные шлюзы.
Представители Group-IB заявили, что одна успешная кибератака может привести как к ликвидации самой кредитно-финансовой организации, так и коллапсу финансовой системы государства. Особенно опасными хакерскими группами признаны русскоязычные объединения MoneyTaker, Silence и Cobalt, а также северокорейская Lazarus. Двум последним удалось провести атаку на банк с использованием уязвимостей в системе межбанковских переводов SWIFT.