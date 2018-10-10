Британская школьница придумала оригинальный способ выудить деньги у родителей

Девочка подделывала квитанции о штрафах в надежде получить больше карманных денег.

Элизабет Кэй-Дэвин из графства Ланкашир в первый раз подделала штрафную квитанцию за превышение скорости в шесть лет. Она отправила бланк с указанием места нарушения, номера авто и логотипом муниципалитета района Россендейл отцу.

43-летняя Хелен Боардмен, мачеха девочки, рассказала, что чуть не поверила в подлинность штрафного уведомления. Дело в том, что в нём не хватало только платёжных реквизитов. Девочка призналась, что идея пришла ей после того, как она увидела похожую квитанцию на столе у одного из водителей в компании отца.

По словам мачехи, Элизабет присылала эти письма около пяти раз. Каждый раз — от разных муниципалитетов. Мачеха добавила, что с годами квитанции становятся всё убедительнее. Отец девочки и её мачеха владеют небольшой компанией по продаже офисной техники. Иногда Кэй-Дэвин приходит к папе на работу, где создаёт на компьютере поддельные квитанции и кидает их в корпоративный почтовый ящик.