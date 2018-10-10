Дейв Батиста готов уйти в "Отряд самоубийц" за Джеймсом Ганном

Бывший рестлер, который на протяжении всего пути поддерживал режиссёра, готов работать с ним дальше.

9 октября ночью стало известно, что режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн займётся продолжением "Отряда самоубийц". Актёр Дейв Батиста, который снимался в "Стражах", заявил, что готов принять участие в фильме Warner Bros.

Напомним, студия "Дисней" уволила режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна после того, как в Интернете распространились несколько его старых твитов, в которых он грубо шутил про педофилию и изнасилования. Он также шутил про СПИД. Студия Marvel просила Disney вернуть Ганну режиссёрское кресло "Стражей Галактики — 3". Из-за увольнения специалиста студия не может начать съёмки фильма. Также вернуть Ганну кресло режиссёра просили фанаты, которые коллективно подписали соответствующую петицию.