Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября 2018, 08:28

Дейв Батиста готов уйти в "Отряд самоубийц" за Джеймсом Ганном

Кадр фильма "Стражи Галактики"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Стражи Галактики"/ © Кинопоиск

Бывший рестлер, который на протяжении всего пути поддерживал режиссёра, готов работать с ним дальше.

9 октября ночью стало известно, что режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн займётся продолжением "Отряда самоубийц". Актёр Дейв Батиста, который снимался в "Стражах", заявил, что готов принять участие в фильме Warner Bros.

Напомним, студия "Дисней" уволила режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна после того, как в Интернете распространились несколько его старых твитов, в которых он грубо шутил про педофилию и изнасилования. Он также шутил про СПИД. Студия Marvel просила Disney вернуть Ганну режиссёрское кресло "Стражей Галактики — 3". Из-за увольнения специалиста студия не может начать съёмки фильма. Также вернуть Ганну кресло режиссёра просили фанаты, которые коллективно подписали соответствующую петицию.

Актёр Дейв Батиста с самого первого дня поддерживал Ганна. В последний раз об этой ситуации он вспоминал в начале сентября. Батиста заявил, что не уверен, что вообще хочет работать теперь со студией Disney. Также актёр не раз заявлял, что готов покинуть "Стражей" из-за увольнения Ганна.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • Отряд самоубийц
  • В мире
  • Стражи Галактики
  • Джеймс Ганн
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar