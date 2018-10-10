Эмили Ратаковски опубликовала первое фото после ареста

Популярную модель и актрису задерживали во время протеста против выдвижения Кавано судьёй.

10 октября Эмили Ратаковски опубликовала новую фотографию в своём Instagram после 4-дневного перерыва. До этого она постила фотографии с митинга против выдвижения на должность верховного судьи США Бретта Кавано, во время которого модель арестовали.

Новый снимок Ратаковски посвятила сотрудничеству с eBay. Она предстала в высоких сапогах и красном платье на голую грудь. За шесть часов снимок набрал больше 300 тысяч лайков.