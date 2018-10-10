Эмили Ратаковски опубликовала первое фото после ареста
Фото © Instagram/emrata
Популярную модель и актрису задерживали во время протеста против выдвижения Кавано судьёй.
10 октября Эмили Ратаковски опубликовала новую фотографию в своём Instagram после 4-дневного перерыва. До этого она постила фотографии с митинга против выдвижения на должность верховного судьи США Бретта Кавано, во время которого модель арестовали.
Новый снимок Ратаковски посвятила сотрудничеству с eBay. Она предстала в высоких сапогах и красном платье на голую грудь. За шесть часов снимок набрал больше 300 тысяч лайков.
Напомним, протест проходил в Вашингтоне. Вместе с Эмили была также задержана и актриса Эми Шумер. Акцию организовали в связи с тем, что Кавано обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, против его предполагаемого избрания в Верховный суд протестовали тысячи американцев. Организаторами же акции выступили феминистские организации США.