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Опубликовано 10 октября 2018, 08:38

Эмили Ратаковски опубликовала первое фото после ареста

Фото &copy; Instagram/emrata

Фото © Instagram/emrata

Популярную модель и актрису задерживали во время протеста против выдвижения Кавано судьёй.

10 октября Эмили Ратаковски опубликовала новую фотографию в своём Instagram после 4-дневного перерыва. До этого она постила фотографии с митинга против выдвижения на должность верховного судьи США Бретта Кавано, во время которого модель арестовали.

Новый снимок Ратаковски посвятила сотрудничеству с eBay. Она предстала в высоких сапогах и красном платье на голую грудь. За шесть часов снимок набрал больше 300 тысяч лайков.

Напомним, протест проходил в Вашингтоне. Вместе с Эмили была также задержана и актриса Эми Шумер. Акцию организовали в связи с тем, что Кавано обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, против его предполагаемого избрания в Верховный суд протестовали тысячи американцев. Организаторами же акции выступили феминистские организации США.

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Сергей Сурепин
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