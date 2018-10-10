Джим Керри обозвал Дональда Трампа предателем
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Американский актёр и ранее позволял себе достаточно язвительные выпады против нынешнего президента США.
Джим Керри выступил на The New Yorker Festival. На этот раз гнев актёра обрушился на Трампа из-за назначения Бретта Кавано, чья кандидатура была поддержана президентом, на пост верховного судьи Соединённых Штатов.
Это произошло несмотря на то, что несколько женщин обвинили Кавано в сексуальных преследованиях. По мнению Керри, США нужно пересмотреть президентские полномочия. Актёр считает, что вряд ли отцы-основатели думали, что предатель возглавит высшее руководство страны.
Также у Керри спросили, не хочет ли он сам податься в политику. На этот вопрос актёр отшутился, что с его прошлым это невозможно.