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Регион
Опубликовано 10 октября 2018, 08:48

Джим Керри обозвал Дональда Трампа предателем

Фото &copy; Richard Shotwell/Invision/AP

Фото © Richard Shotwell/Invision/AP

Американский актёр и ранее позволял себе достаточно язвительные выпады против нынешнего президента США.

Джим Керри выступил на The New Yorker Festival. На этот раз гнев актёра обрушился на Трампа из-за назначения Бретта Кавано, чья кандидатура была поддержана президентом, на пост верховного судьи Соединённых Штатов.

Это произошло несмотря на то, что несколько женщин обвинили Кавано в сексуальных преследованиях. По мнению Керри, США нужно пересмотреть президентские полномочия. Актёр считает, что вряд ли отцы-основатели думали, что предатель возглавит высшее руководство страны.

Также у Керри спросили, не хочет ли он сам податься в политику. На этот вопрос актёр отшутился, что с его прошлым это невозможно.

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Сергей Сурепин
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