Джим Керри обозвал Дональда Трампа предателем

Американский актёр и ранее позволял себе достаточно язвительные выпады против нынешнего президента США.

Джим Керри выступил на The New Yorker Festival. На этот раз гнев актёра обрушился на Трампа из-за назначения Бретта Кавано, чья кандидатура была поддержана президентом, на пост верховного судьи Соединённых Штатов.

Это произошло несмотря на то, что несколько женщин обвинили Кавано в сексуальных преследованиях. По мнению Керри, США нужно пересмотреть президентские полномочия. Актёр считает, что вряд ли отцы-основатели думали, что предатель возглавит высшее руководство страны.