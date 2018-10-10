Ким Кардашьян показала своё лицо до пластических операций

В конце сентября Ким Кардашьян опубликовала архивную фотографию в купальнике. Она показала своё лицо до того, как сделала пластическую операцию. Звезда "Инстаграма" решила это сделать снова и опубликовала ещё одно архивное фото.

На этот раз Кардашьян показала фанатам свою внешность в подростковом возрасте. На фотографии — 13-летняя Ким, которая позирует перед камерой в рваных джинсах и белой футболке на водительском сиденье авто.