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Опубликовано 10 октября 2018, 09:07

Ким Кардашьян показала своё лицо до пластических операций

Звезда социальных сетей и светская львица показала, как она выглядела несколько лет назад.

Фото: &copy; instagram.com/kimkardashian

Фото: © instagram.com/kimkardashian

В конце сентября Ким Кардашьян опубликовала архивную фотографию в купальнике. Она показала своё лицо до того, как сделала пластическую операцию. Звезда "Инстаграма" решила это сделать снова и опубликовала ещё одно архивное фото.

На этот раз Кардашьян показала фанатам свою внешность в подростковом возрасте. На фотографии — 13-летняя Ким, которая позирует перед камерой в рваных джинсах и белой футболке на водительском сиденье авто.

Фотографию звезда подписала следующим образом: "90-е. Только я и мой пейджер. Сижу в машине родителей, делая вид, что умею водить. Мне здесь 13. Тогда мы могли запрыгнуть в машину и улизнуть". Снимок набрал больше 3 миллионов лайков.

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Сергей Сурепин
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