Ким Кардашьян показала своё лицо до пластических операций
Звезда социальных сетей и светская львица показала, как она выглядела несколько лет назад.
Фото: © instagram.com/kimkardashian
В конце сентября Ким Кардашьян опубликовала архивную фотографию в купальнике. Она показала своё лицо до того, как сделала пластическую операцию. Звезда "Инстаграма" решила это сделать снова и опубликовала ещё одно архивное фото.
На этот раз Кардашьян показала фанатам свою внешность в подростковом возрасте. На фотографии — 13-летняя Ким, которая позирует перед камерой в рваных джинсах и белой футболке на водительском сиденье авто.
Фотографию звезда подписала следующим образом: "90-е. Только я и мой пейджер. Сижу в машине родителей, делая вид, что умею водить. Мне здесь 13. Тогда мы могли запрыгнуть в машину и улизнуть". Снимок набрал больше 3 миллионов лайков.